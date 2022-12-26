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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden üniversiteye futbol sahası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden üniversiteye futbol sahası

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi’ne kazandırılan UEFA standartlarındaki yeni futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

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