Iğdır'da İran plakalı TIR şarampole devrildi! Sürücü öldü
YAŞAM İHA
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde şarampole devrilen İran plakalı yakıt tankerinin sürücüsü öldü. Şarampole devrilen TIR çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Tuzluca'da meydana geldi.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede öldüğü belirlenen araç sürücüsünün cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şarampole devrilen TIR ise çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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