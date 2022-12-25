25 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 23 yaşındaki Emine Karayılan odasında ölü bulundu! Odaya giren arkadaşı yıkıldı

23 yaşındaki Emine Karayılan odasında ölü bulundu! Odaya giren arkadaşı yıkıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
ABONE OL
23 yaşındaki Emine Karayılan odasında ölü bulundu! Odaya giren arkadaşı yıkıldı

Son dakika haberine göre Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan 23 yaşındaki Emine Karayılan'dan acı haber geldi.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan ve arkadaşları ile kalmaya devam eden 23 yaşındaki Emine Karayılan, kahvaltıya gelmeyince arkadaşı kontrol etti.

Ev arkadaşları Karayılan'ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Emine Karayılan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi baba Hasan Karayılan'a teslim edildi.

Kızının kalp rahatsızlığı nedeni ile ilaç kullandığını da belirten acılı baba, "Üniversiteyi yeni bitirmişti. İş için Alanya'da kaldı. Pizzacıda iş bulmuştu. Hayatının baharında gözlerini yumdu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Baba Hasan Karayılan kızının cenazesinin Adana'nın Yüreğir ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA