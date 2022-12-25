23 yaşındaki Emine Karayılan odasında ölü bulundu! Odaya giren arkadaşı yıkıldı
Son dakika haberine göre Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan 23 yaşındaki Emine Karayılan'dan acı haber geldi.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan ve arkadaşları ile kalmaya devam eden 23 yaşındaki Emine Karayılan, kahvaltıya gelmeyince arkadaşı kontrol etti.
Ev arkadaşları Karayılan'ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Emine Karayılan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ADANA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi baba Hasan Karayılan'a teslim edildi.
Kızının kalp rahatsızlığı nedeni ile ilaç kullandığını da belirten acılı baba, "Üniversiteyi yeni bitirmişti. İş için Alanya'da kaldı. Pizzacıda iş bulmuştu. Hayatının baharında gözlerini yumdu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI mı? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL Mezun olma şartları neler?
- Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?
- Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2023 Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek kartı nedir, nerelerde kullanılır?
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog!
- AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?
- İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD EN AZ 8.500 TL maaşla 100 personel alacak! Şartlar ve branşlar neler?
- KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonucu hangi tarihte açıklanacak?
- TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı
- Danıştay 7 farklı branşta personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...