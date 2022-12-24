24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da dehşete düşüren baskın! At keserken yakalandılar

İstanbul’da dehşete düşüren baskın! At keserken yakalandılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
ABONE OL
İstanbul’da dehşete düşüren baskın! At keserken yakalandılar

İstanbul’da zabıta ekipleri boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını aldı. Baskın yapan ekipler, bir atın 2 kişi tarafından kesildiği ve çuvallara konulduğunu gördü. At etleri imha edilirken, 1’i yabancı uyruklu 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.

Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü.

Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü.

Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA