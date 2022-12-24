İstanbul’da dehşete düşüren baskın! At keserken yakalandılar

İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.