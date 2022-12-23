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Kocaeli’de

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Kocaeli’de

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir mağazanın açılışta bedava halı dağıtması izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda bazı kişiler arasında tartışmaların yaşandığı görüldü.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi'nde bir halı mağazası, açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtılacağını duyurdu.

Haberi alan kişiler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu.

Bir süre sonra dağıtılacak halıların bulunduğu minibüs alana geldi.

İZDİHAM YAŞANDI

Bedava halı almak isteyen çok sayıda kişi, minibüse doğru koştu.

Görevliler, gelen kişileri sıraya sokmakta güçlük çekince minibüsün arka kapısından halılar atıldı.

Vatandaşlar, halılardan almak için kendi aralarında büyük mücadele verdi.

Yaşanan izdihamda bazı kişiler arasında tartışmaların yaşandığı görüldü.

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