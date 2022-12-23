1 GÜNLÜK TATİL UYGULAMASI: 2023 Kuaför, berber, güzellik salonları ne zaman, hangi gün kapalı olacak?
1 Ekim 2022 tarihinde uygulamaya geçmesi beklenen tatil kararı Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş tarafından ilan edildi. Peki, 2023 Kuaför, berber, güzellik salonları ne zaman, hangi günler kapalı olacak? İşte, güzellik salonları ve berberleri kapsayan hafta bir gün olan tatil kararıyla ilgili yapılan açıklama...
Kuaför, berber ve güzellik salonları için 1 günlük flaş 'tatil' kararı verildi. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'tan geldi. Peki, kuaför ve berberler hangi gün kapalı olacak? Güzellik salonları haftada kaç gün tatil olacak? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 1 Ocak'tan itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının başlayacağını açıkladı.
1 EKİM 2022'DE UYGULAMAYA GEÇECEKTİ!
Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.
HANGİ GÜNLER KAPALI OLACAK?
Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. ifadesini kullandı.
Eksikliklerin giderildiğini bildiren Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır.
Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir." açıklamasında bulundu.
"DİNLENME VE SOSYALLEŞME GÜNÜ"
Karakaş, kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarına haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkanı tanındığını kaydetti.
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