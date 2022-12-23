1 GÜNLÜK TATİL UYGULAMASI: 2023 Kuaför, berber, güzellik salonları ne zaman, hangi gün kapalı olacak?

Kuaför, berber ve güzellik salonları için 1 günlük flaş 'tatil' kararı verildi. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'tan geldi. Peki, kuaför ve berberler hangi gün kapalı olacak? Güzellik salonları haftada kaç gün tatil olacak? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 1 Ocak'tan itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının başlayacağını açıkladı.