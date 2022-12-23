2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, pasaport şartı var mı? ABD Green Card başvuru şartları neler?
Green Card başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama fırsatını yakalamak isteyenler tarafından takip ediliyor. Green Card çekilişinde ismi çıkanlar isterse, Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, iş kurabiliyor. Peki, 2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, pasaport şartı var mı? ABD Green Card başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorusu ABD'de yaşama fırsatını yakalamak isteyen milyonlarca kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri green card başvurusunda bulunanlar çekiliş sonuçlarının tammalanmasının ardından, isimleri çıktığı takdirde, ABD'de yaşama imkanı bulabiliyor. Peki, 2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır, pasaport şartı var mı? ABD Green Card başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN?
2022 yılı Yeşil Kart için başvurular 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Bu sene pasaport şartının olmadığı Yeşil Kart için ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenler başvuruda bulundu.Çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor..
Sonuçlar duyurulduktan sonra www.dvlottery.com sayfası üzerinden sorgulanabilecek..
GREEN CARD NASIL ALINIR?
Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.
Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.
2023 yılı için başvurular https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılmaktadır.
PASAPORT ŞARTI KALDIRILDI MI?
2022 Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak.Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.
GREEN CARD KAZANANLARIN MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı 8 Kasım 2022'de sona erdi.Çekilişin kazananları 6 Mayıs 2023'te duyurulacak.Green Card çekilişini kazananlar mülakatlara 1 Ekim 2023 yılına kadar katılmak zorundadır.
GREEN CARD KAZANAN MÜLAKATLARININ BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Mülakatların bitişi 30 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. Kazandıktan sonra bu tarihe kadar mülakata gitmez ve vize işlemleri yaptırmazsanır başvurunuz iptal ediliyor.
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