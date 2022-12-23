Antalya'da üzücü olay: Dinlenmek için uzandığı koltukta öldü
Antalya'da işten çıktıktan sonra kardeşiyle yaşadığı eve gelen 31 yaşındaki Ziya Boy, dinlenmek için uzandığı koltukta fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ziya Boy, mesaisinin ardından kardeşiyle birlikte yaşadığı evine geldi.
BAĞIRDI VE YARDIM İSTEDİ
Dinlenmek için oturma odasındaki koltuğa uzanan Boy, bir süre sonra fenalaştı.
Akşam saatlerinde eve gelen kardeşi Boy'u hareketsiz şekilde görünce panik yaşayıp bağırarak yardım istedi.
İLK YARDIM KOMŞULARDAN
Bu sırada apartmanın merdivenlerinde bulunan komşuları yardım etmek için eve girdi.
Boy'a kalp masajı yapan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Boy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Boy'un ölüm haberini alan yakınları da eve gelerek büyük üzüntü yaşadı.
Boy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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