TÜVTÜRK muayene dolandırıcılığı operasyonu: Türkiye genelinde 20 milyon TL'lik vurguna 20 gözaltı
Aksaray’da iki ayrı şirket kurarak TÜVTÜRK adına telefon ve internet üzerinden randevu veren, karşılığında araç sahiplerinden 95 TL para tahsil ederek Türkiye genelinde binlerce kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandıran 20 kişilik dolandırıcılık şebekesi Aksaray Emniyetinin operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 2 şirket sahibinin hesabında ve şirketlerde ziynet eşyası, nakit para olmak üzere toplam 20 milyonun üzerinde para ve sahte evraklar ele geçirildi. İşte TÜVTÜRK muayene dolandırıcılığı operasyonunun detayları...
Operasyon Aksaray merkezde 2 ayrı şirkete yönelik gerçekleştirildi.
Aksaray'da 2 ayrı şirket kurarak 18 işçi alan Nazlı A. (36) ve Ferhat Y. (38) internet ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden TÜVTÜRK adına Türkiye'nin 81 ilinden randevular aldı.
İNTERNETTE İLK SIRADA ÇIKTI
İnternet arama motorunda ilk sıralara bir şekilde linklerini yerleştirmeyi başaran Nazlı A. ve Ferhat Y. buradan kendilerine ulaşan araç sahiplerine bir bir randevu verdi.
BİNLERCE ARAÇ SAHİBİ DOLANDIRILDI
Verilen randevular karşılığında 95 TL para tahsil ederek zorunlu olduğunu belirten şahıslar mail order aracılığıyla hem internetten hem de çağrı merkezi telefonlarından araç sahiplerinden 95 TL tahsil etti.
2 ŞİRKETE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 20 MİLYON TL ÜZERİNDE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Aksaray'da kurulan 2 şirket 2 elebaşı ve 18 personeliyle Türkiye genelinde binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptı.
Bir internet sitesi üzerinden bazı araç sahiplerinin şikayeti üzerine 3 ay önce Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi şikayetler üzerinden ulaştığı bilgiler doğrultusunda geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı.
3 ay önce şirket sahiplerini tespit ederek şirketleri ve dolandırıcılık çetesi lideri olan Nazlı A. ile Ferhat Y.'yi takibe aldı.
Aylarca 2 şahsı ve beraberinde çalışın 18 personel ve şirketleri teknik ve fiziksel olarak takip eden ekipler 3 ayın sonunda yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı.
Şafak vakti yüzlerce polisin katıldığı operasyonda Aksaray merkezdeki 2 ayrı şirkete eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 şirket sahibi ve 18 personel yakalanarak gözaltına alındı. Şirket sahibi 2 kişinin hesabında ve şirketlerde yapılan aramalarda 4 bin 80 Euro, 2 bin 300 dolar, 40 bin nakit para, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası olmak üzere toplam 20 milyon TL'nin üzerinde para ele geçirildi.
Şahısların banka hesaplarına el konuldu.
Gözaltına alınan 20 şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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