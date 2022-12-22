TÜVTÜRK muayene dolandırıcılığı operasyonu: Türkiye genelinde 20 milyon TL’lik vurguna 20 gözaltı

3 ay önce şirket sahiplerini tespit ederek şirketleri ve dolandırıcılık çetesi lideri olan Nazlı A. ile Ferhat Y.'yi takibe aldı.

Aylarca 2 şahsı ve beraberinde çalışın 18 personel ve şirketleri teknik ve fiziksel olarak takip eden ekipler 3 ayın sonunda yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı.