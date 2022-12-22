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22 ARALIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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22 ARALIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ...

Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından AFAD açıklama yaptı. Sarsıntı sonrası vatandaşlar arama motorlarında depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor. Peki, depremin şiddeti ne, herhangi bir hasar meydana geldi mi? İşte, 22 Aralık 2022 AFAD, Kandilli son depremler...

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmadı..Peki, depremin şiddeti ne, herhangi bir hasar meydana geldi mi? İşte, AFAD, Kandilli son depremler...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmadı.

Büyüklük: 3.9 (Mw)

Yer: Ege Denizi - [124.34 km] Datça (Muğla)

Tarih: 2022-12-22

Saat: 16:06:13 TSİ

Enlem: 35.889 N

Boylam: 26.485 E

Derinlik: 12.21 km

AFAD\KANDİLLİ SON DEPREMLER

22-12-2022 17:14:2040.72942.7787ML2.1Göle (Ardahan)

22-12-2022 17:04:3739.31943.7757.04ML2.3Diyadin (Ağrı)

22-12-2022 17:00:1439.76741.84416.03ML2.0Köprüköy (Erzurum)

22-12-2022 16:06:1335.88926.48512.21MW3.9Ege Denizi - [124.34 km] Datça (Muğla)

22-12-2022 16:04:0037.08928.58313.52ML2.8Köyceğiz (Muğla)

22-12-2022 13:37:2538.92343.56417.95ML2.3Van Gölü - [02.22 km] Tuşba (Van)

22-12-2022 13:32:4537.84229.8217.09ML2.8Acıgöl - [07.65 km] Çardak (Denizli)

22-12-2022 10:17:4339.33743.8069ML1.5Diyadin (Ağrı)

22-12-2022 10:17:0841.13934.16212.7ML1.3Tosya (Kastamonu)

22-12-2022 09:56:1539.10227.5776.98ML1.6Soma (Manisa)

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