22 ARALIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ...

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmadı..Peki, depremin şiddeti ne, herhangi bir hasar meydana geldi mi? İşte, AFAD, Kandilli son depremler...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmadı.