Akademisyen Sözer cinayeti davasında flaş gelişme! Cani katile ibretlik ceza
İstanbul’da Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer’i boğazından keserek canice öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız’ın cezası belli oldu. Mahkeme, katil Ayyıldız’a ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İstanbul'da özel bir üniversitede görev yapan 48 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kemal Ayyıldız'ın yargılanması tamamlandı.
Mahkeme, tutuklu sanık Ayyıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
"BENİM İÇİME SU SERPİLMİYOR"
Duruşma sonrasında açıklama yapan Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer gözyaşlarına hakim olamadı. Nilay Sözer, "Sanığa ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis cezası verildi. Hiçbir karar ablamı geri getirmeyecek. En azından diğer kadınların öldürülmesini önleyebilir. Acilen bir sistem yapılandırılması şart. Çünkü canınız yanmadan anlamıyorsunuz. Benim içime su serpilmiyor. 100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablamı geri getirecek bir şey yok. Biz en ağır cezayı almasını düşünüyoruz her zaman. Ben avukatlarımı ve mahkeme başkanına baştan beri güvendim. Mahkeme başkanı tüm detayları ayrı ayrı sorguladı. 2 yıl yargılama çok uzun bir süre. Biz katili suçüstü yakaladık. Her şey benim gözümün önünde oldu. Bizim hayatımızda tehlike altındaydı. Hepimizin başına böyle bir olay gelebilir. Çok daha ağır bir ceza ve sistemsel bir çözüm gerekiyor" diye konuştu.
Duruşma sonrasında açıklama yapan avukat Hasan Kılıç, "Aylin hanımın gözü arkada kalmadı. İlk günden beri takip ettiğimiz süreç bugün neticelendirildi. Önemli bir süreci geride bıraktık. Mahkeme bütün delilleri tek tek inceledi, talepleri tek tek ortaya koydu ve bugün bu karar çıktı. Gerçekten çok önemli bir karar. Hiçbir açıdan indirimi ve haksız tahrik uygulanmadı. Son dönemlerde özellikle kadına dönük şiddet, kadın cinayetleri yönünden farklı farklı kararların çıktığını görüyoruz. Genel anlamda görüşlerimizin neredeyse tamamına yakını kabul gördü. Dolayısıyla bu süreçlerin sonunda hak edenin hak ettiği cezayı almış olması önemli. Yerel mahkemenin kararı burada mevcut bundan sonraki aşamada da gelişmeleri tabi süreci takip edeceğiz" dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kemal Ayyıldız isimli cani, İstanbul'da özel bir üniversitede görevli olan Akademisyen Aylin Sözer'i bıçaklayarak öldürüp, evini ateşe vermişti. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı. Katil Ayyıldız, Aylin Sözer ile ilişki olduğu iddia etmiş, Sözer'in ailesi ve yakınları ise bu iddiayı reddetmişti.
Tutuklu Ayyıldız ifadesinde ise şunları söylemişti: "Öldürdüğüm olay gününde Aylin Sözer beni evinde karşıladı. Kendisine ben "Manisa'ya eşim ve çocukların yanına gideceğim" dedim. Bunu duyunca adeta çıldırdı ve bana bağırmaya başladı. Ben de ona bağırmaya başladım. Sonra ben kapıya yöneldim. Uyuşturucunun etkisi ile kendimi kaybetmeye başlamıştım. Sonra mutfaktan bir ses geldi. Aylin'in çekmeceyi açtığını gördüm." dedi.
Akademisyen Aylin Sözer'i canice katleden tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, "Aylin Mutfak'tan bıçak aldı geldi. Ben o sırada kapının üst kilidini açtım. O sırada bana yaklaştı ve bıçak salladı. Ben de Aylin Sözer'in kolunu tutup onu etkisiz hale getirmeye çalıştım. O sırada kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Ben de panikledim." ifadelerini kullandı.
Ayyıldız, "Panikleyince gözüm karardı. O an 2 defa daha bıçak salladım ama neresine geldi bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü. Daha sonra yatak odasına götürdüm ve bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede bir yapıda olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum." diye konuştu.
"NEDEN YANGIN ÇIKARDIĞIMI BİLMİYORUM"
Tutuklu Ayyıldız, "Polisle mücadele ederken elime bir pürmüz aldım. İçeriye kimse girmesin diye alev attım. Bulduğum pense ile doğalgaz borusunu patlatırken üç boru birden patladı. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yapmıştım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. O sırada akli dengem yerinde olsaydı bu olayı zaten yapmazdım. Pişmanım. Boynumuz adalete karşı incedir." dedi.
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