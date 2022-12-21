Akademisyen Sözer cinayeti davasında flaş gelişme! Cani katile ibretlik ceza

Mahkeme, tutuklu sanık Ayyıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

"BENİM İÇİME SU SERPİLMİYOR"



Duruşma sonrasında açıklama yapan Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer gözyaşlarına hakim olamadı. Nilay Sözer, "Sanığa ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis cezası verildi. Hiçbir karar ablamı geri getirmeyecek. En azından diğer kadınların öldürülmesini önleyebilir. Acilen bir sistem yapılandırılması şart. Çünkü canınız yanmadan anlamıyorsunuz. Benim içime su serpilmiyor. 100 kere ağırlaştırılmış müebbet alsa ablamı geri getirecek bir şey yok. Biz en ağır cezayı almasını düşünüyoruz her zaman. Ben avukatlarımı ve mahkeme başkanına baştan beri güvendim. Mahkeme başkanı tüm detayları ayrı ayrı sorguladı. 2 yıl yargılama çok uzun bir süre. Biz katili suçüstü yakaladık. Her şey benim gözümün önünde oldu. Bizim hayatımızda tehlike altındaydı. Hepimizin başına böyle bir olay gelebilir. Çok daha ağır bir ceza ve sistemsel bir çözüm gerekiyor" diye konuştu.