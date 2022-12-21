Bolu’da çalan telefon yaşlı çiftin hayatlarını kararttı! “Eşim üzüntüden hayatını kaybetti”

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Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; tutuksuz yargılanan Emre Karagöl, iddiaları kabul etmeyecek, "Bu olayla hiçbir alakam yok. Bir arkadaşım icralık olduğu için banka kartlarımı ve kimlik bilgilerimi aldı. Bu işi yaptıysa, o yapmıştır. Funda Apohan diye bir kadını da tanımıyorum. Suçsuz yere başıma gelmedik olay kalmadı. Kesinlikle bir menfaat sağlamadım. Hiç kimseyi de dolandırmadım" dedi.