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İstanbul'da kar yağışı başladı! Bir anda bastırdı! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar... İşte 5 günlük hava durumu

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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İstanbul’da kar yağışı başladı! Bir anda bastırdı! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar... İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin günlerdir İstanbul ve Marmara bölgesine yönelik yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da ilk kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Saat 00.30 sularında Silivri bölgesinde etkili olan kar yağışı ilçe geneline yayıldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı açıklamasında sıcaklıkların yurt genelinde daha da düşeceği kaydedildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava tahmin raporu

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin belli mahallelerinde görüldü.

İLÇE GENELİNE YAYILIYOR

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı Silivri'ye yağdı. Silivri'nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda fırtına nedeni ile oluşan dev dalgalar limanı dövdü. Metrelerce yüksekliğe oluşan dalgalar böyle görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İstanbul'da bugün ve yarın için fırtına uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıların ardından Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına İstanbul'un kuzey kısmında bulunan Karaburun açıklarında dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Dev dalgalar Karaburun Limanı'nı adeta dövdü. Oluşan dev dalgalar böyle görüntülendi.

SICAKLIKLAR 12 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklığının 6 ile 12 derece arasında düşeceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının azalacağını Belirterek "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale illerinde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor. Soğuk havayla birlikte Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor" denildi.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde, yarın orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri (1250 metre ve üzeri rakımlı) ile Konya, Karaman ve Niğde'nin Toroslara bakan kesimlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Karın 21 Aralık Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Karın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

İstanbul’da kar yağışı başladı İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

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