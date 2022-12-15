Havada kar soğuğu var ❄ Dolaptan atkı ve eldivenleri çıkartın! İstanbul için uzmanlar tarih verdi ⛄ Meteoroloji'den flaş uyarı
Aralık ayının bitmesine sayılı günler kalırken Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Uzmanlar ise hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece düşeceğini belirtirken, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdiler. Soğuk hava nedeniyle üşüyen vatandaşlar "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına yanıt arıyor.
Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Kutuplardan yola çıkan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise vatandaşlara sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaşırken hafta sonu plan yapan vatandaşları uyardı. Yağışların cumartesi gününe kadar süreceği ancak pazar günü tekrar başlayacağı belirtildi. Yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı haritada yer aldı. Meteoroloji uzmanları ise dünyanın birçok noktasında kış mevsiminin etkili olacağı ve Türkiye'yi de çetin bir kışın beklediğini belirtti.
İSTANBULLULAR ATKI VE ELDİVENLERİ ÇIKARTIN!
Soğuk havaların etkili olduğu şu günlerde vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken cevap uzmanlardan geldi. 18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgası cereyan edeceğini söyleyen uzmanlar, kar yağışının da başlayacağını duyurdu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt, "18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz." dedi.
KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
İklim uzmanı Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor." dedi.
Bozyurt, "18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBUL'DA CİDDİ KAR YAĞIŞLARI OLABİLİR!
Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, "Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir." dedi.
LA NİNA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Avrupa buz gibi bir Aralık ayı yaşayacak. Hem kar yağışları hem de dondurucu soğuklar etkili olacak. Aralık ayının Avrupa'da sert geçeceğini Ekim ayında söylemiştim. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı. Bu kış çok heyecan verici. Şu anda negatif endeksten dolayı Avrupa soğuk ve kar yağışlarından etkilense de endeksler nötre çıkacak. Bu kaçınılmaz. İşte o zaman çetin kış koşulları Ülkemizde etkili olmaya başlayacak. Kış tahminim aynen devam ediyor. 22 Aralık itibariyle dünya batıdan doğuya döndüğü için atmosfer de batıdan doğuya döner. Stratosferik darbeden sonra atmosfer doğudan batıya aksi istikamette dönecek ve Sibirya soğukları batıya akacak... Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene El - Nino vardı. Bu sene ise La - Nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı." ifadelerini kullandı.
LAPA LAPA KAR YAĞACAK
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.
16 ARALIK CUMA
17 ARALIK CUMARTESİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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