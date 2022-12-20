20 Aralık 2022, Salı
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İstanbul'da kar yağışı başladı! Bir anda bastırdı! İşte ilk görüntüler
Meteoroloji'nin günlerdir İstanbul ve Marmara bölgesine yönelik yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da ilk kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Saat 00.30 sularında Silivri bölgesinde etkili olan kar yağışı ilçe geneline yayıldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı açıklamasında sıcaklıkların yurt genelinde daha da düşeceği kaydedildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava tahmin raporu