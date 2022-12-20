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Son dakika: Van'da deprem meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Van’da deprem meydana geldi

Son dakika… AFAD verilerine göre Van Tuşba’da saaat 19.44’te 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 19:44'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem hafif hissedildi.

İŞTE VAN DEPREMİNİN DETAYLARI

Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Tuşba (Van) Tarih:2022-12-20 Saat:19:44:01 TSİ Enlem:38.838 N Boylam:43.539 E Derinlik:7.04 km

2022 SON DEPREMLER

20-12-2022 19:44:01 38.838 43.539 7.04 MW 3.9 Tuşba (Van)
20-12-2022 18:04:08 37.164 36.816 7.36 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
20-12-2022 17:58:52 39.313 43.752 7 ML 1.5 Diyadin (Ağrı)
20-12-2022 17:56:56 35.961 29.89 7.01 ML 1.7 Akdeniz - [26.60 km] Demre (Antalya)
20-12-2022 17:34:48 39.846 30.118 6.78 ML 1.2 İnönü (Eskişehir)


20-12-2022 17:22:07 39.126 29.036 11.04 ML 1.5 Simav (Kütahya)
20-12-2022 17:19:16 39.477 27.561 7 ML 1.3 Savaştepe (Balıkesir)
20-12-2022 17:07:18 37.22 39.074 7.07 ML 1.6 Haliliye (Şanlıurfa)
20-12-2022 16:55:47 36.452 36.586 7 ML 1.0 Afrin, Halep (Suriye) - [05.42 km] Kumlu (Hatay)
20-12-2022 16:35:10 38.454 42.987 7.07 ML 1.5 Van Gölü - [09.92 km] Gevaş (Van)

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