İstanbul’da “yağmur” etkisi! Yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar ve Bahçelievler'de daha da artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde yoğunluk sürüyor.