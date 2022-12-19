İstanbul’da “yağmur” etkisi! Yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da geceden itibaren etkili olan yağış sebebiyle sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Haftanın ilk iş gününde, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Levent'ten köprüye bağlantı yolları üzerinde trafik akışı oldukça yavaş seyrediyor.
Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa ve Anadolu yakalarına geçişlerde trafikte yoğunluk meydana geldi.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar ve Bahçelievler'de daha da artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde yoğunluk sürüyor.
Haftanın ilk iş gününde, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Levent'ten köprüye bağlantı yolları üzerinde trafik akışı oldukça yavaş seyrediyor. Dolmabahçe ve Beyoğlu Meclisi Mebusan caddelerinde araçlar trafikte ilerlemede zorlanıyor. Kağıthane-Beşiktaş Tüneli çıkışında da yoğunluk yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Göztepe ve Maltepe'de, TEM oto yolunda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş yönünün trafiği Kozyatağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tüm katılım yollarında, Pendik, Kartal ve Maltepe ile Bostancı yönünde trafik yoğunlaşıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?
- 'Yüksek emekli maaşı' bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...
- TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...
- TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
- İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
- KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?
- 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?
- İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?
- 1990'da katıldığı NBA All Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?
- 1978'de Fidel Castro, Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?