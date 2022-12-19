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İDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli! Hangi İDO seferleri iptal edildi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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İDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli! Hangi İDO seferleri iptal edildi?

İDO seferleri hava şartlarının olumsuz seyri nedeniyle aksamaya başladı. Yapılan açıklamada bazı İDO sefelerinin iptal edildiği açıklandı. Peki hangi İDO seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi iptal edildi.

Bugün saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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