İDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli! Hangi İDO seferleri iptal edildi?
İDO seferleri hava şartlarının olumsuz seyri nedeniyle aksamaya başladı. Yapılan açıklamada bazı İDO sefelerinin iptal edildiği açıklandı. Peki hangi İDO seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye yeni yıl ikramiyesi verilecek mi? 4A-4B-4C emeklilerine yılda kaç kez ikramiye veriliyor? Emekliye yeni yıl ikramiyesi son durum
- Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 2022 STSL 15. hafta fikstürü, maç programı açıklandı! İşte maç takvimi
- Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?
- Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?
- Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?
- 'Yüksek emekli maaşı' bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...
- TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...
- TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
- İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
- KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?