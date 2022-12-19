Antalya’da sahte mimar skandalı! 42 yıllık yalanı detaylarıyla anlattı

"REZİL RÜSVA OLDUM"

Avni Tekinaslan, "Çok üzgünüm bütün gece uyuyamadım. Herkese rezil rüsva oldum. Şu an emekliyim ama bundan sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Sadece pişmanım ve çok üzgünüm. Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de hiç bilmiyorum." diye konuştu.

"HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Tekinaslan, "Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?" sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, "Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.