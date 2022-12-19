Denizli’de 3 çocuk annesini 3 bıçak darbesiyle katletti! Cani eş kendini ihbar etti ama...

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi.