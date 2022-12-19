Denizli’de 3 çocuk annesini 3 bıçak darbesiyle katletti! Cani eş kendini ihbar etti ama...
Denizli'de 35 yaşındaki hemşire eşi Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle katlettikten sonra kendini ihbar eden cani eş Murat Tortop, susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tortop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan olay, dün saat 04.00 sularında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta meydan geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre, 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ
Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi.
3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop, ifade vermedi.
Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
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