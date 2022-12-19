Sağlık raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı? 2023 İlaç raporları ne zaman yenilenecek?

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile süreli sağlık raporları 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020'den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kabul edileceği duyurulmuştu. Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla, süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.