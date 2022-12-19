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Sağlık raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı? 2023 İlaç raporları ne zaman yenilenecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Sağlık raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı? 2023 İlaç raporları ne zaman yenilenecek?

Pandemi ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2020’den sonra sona ermiş sağlık raporlarının 31 Aralık 2022’ye kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. 2022 yılının aralık ayının sonuna gelirken raporlu ilaç kullanan binlerce vatandaş bu sürenin uzatılıp, uzatılmadığını araştırmaya başladı. Beklenen açıklama Bakan Koca'dan geldi. Sağlık raporları uzatıldı mı?

Sağlık raporları uzatıldı mı sorusunun cevabı merak konusu olurken vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında hasta vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla 1 Ocak 2020'den sonra sona ermiş sağlık raporlarının süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştı. Peki 2023 sağlık raporları uzatıldı mı? Sağlık raporları ne zamana kadar uzatıldı?

SAĞLIK (İLAÇ) RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI?

Sağlık raporlarının süresi 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SÜRELİ SAĞLIK RAPORLARI 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Bilindiği gibi bu uygulama, salgınla mücadele kapsamında başlatılmıştı. Belirtilen tarihe kadar, raporlu ilaçlar eczanelerden aynı şekilde temin edilebilecek." dedi.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile süreli sağlık raporları 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020'den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kabul edileceği duyurulmuştu. Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla, süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.

RAPORLU İLAÇLAR ECZANELERDEN ALINABİLECEK

Raporlu ilaçlar, reçete karşılığında SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.

Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.

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