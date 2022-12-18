Trabzonlu mimarlık öğrencisi Akın Genç Paris’te öldürüldü! Cinayetin sır perdesi kalktı: Arkasından gelip…
Paris'te mimarlık öğrencisi olan Trabzonlu Akın Genç geçen günlerde sokak ortasında cinayete kurban gitti. Emniyet, gencin sır ölümünü aydınlatmak için kolları sıvadı. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da gizemli cinayet ile ilgili konuştu. İşte ayrıntılar…
Kanlar içerisinde yere yığılan Genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'a getirileceği öğrenildi.
2 kardeşi olan Akın Genç'in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.
"ARKADAN GELİP KAFASINA YAKIN MESAFEDEN SIKMIŞ!"
Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaptığı açıklamada Akın Genç'in Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuduğunu belirterek, "Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti.
Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış.
Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır. Adli bir vaka olduğu için cenaze işlemleri bir haftayı bulacaktır. Başta genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Trabzonlu evladımız Akın Genç'in okuldan dönerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet Genç ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
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