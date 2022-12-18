Sivas'ta 28 yıllık evli çift "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile ev hayaline kavuştu
Sivas'ta, TOKİ tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimi 3'üncü gününde de devam etti. Kura çekiminde 28 yıllık evli çift Suat ve Sevda Benli'nin konut sahibi olma hayali gerçek oldu.
TOKİ tarafından gerçekleştirilen Sosyal Konut Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak konutlar için kura çekimine 3'üncü günde de devam edildi.
Toplam 37 bin 955 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 706 konutun sahibinin belirlenmesi için Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kuranın son gününde 400'ü il merkezi, 200 Şarkışla ve 200 Suşehri ilçeleri olmak üzere yapılacak 800 konut için başvuru sahipleri heyecan yaşadı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kura töreni öncesi yaptığı konuşmada, "TOKİ marifetiyle hayata geçecek olan bu proje ile hiç kuşkusuz şehrimiz modern, estetik konutlar kazanırken, vatandaşlarımızda daha sağlıklı sıcak yuvalarına kavuşacak" dedi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ta her alanda devasa projeler inşa edildiğini söyleyerek cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asrın en büyük projelerinden birinin kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.
"İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAĞIZ"
Projeye başvuran üç çocuklu Suat ve Sevda Benli çiftinin ismi de kurada çıktı. Kurada eşi Suat Benli'nin ismi çıkınca çok heyecanlandığını anlatan Sevda Benli, "İlk kez ev sahibi olacağız. 28 yıllık evliyiz, ilk defa ev sahibi olacağımız için mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin." dedi.
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