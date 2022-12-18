Sivas'ta 28 yıllık evli çift "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile ev hayaline kavuştu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kura töreni öncesi yaptığı konuşmada, "TOKİ marifetiyle hayata geçecek olan bu proje ile hiç kuşkusuz şehrimiz modern, estetik konutlar kazanırken, vatandaşlarımızda daha sağlıklı sıcak yuvalarına kavuşacak" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ta her alanda devasa projeler inşa edildiğini söyleyerek cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asrın en büyük projelerinden birinin kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.