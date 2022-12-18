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Kars buz kesti

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Giriş: 18.12.2022 16:24
Kars’ta şiddetli soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şahirde soğuk nedeniyle kentteki Mesut Yılmaz Parkı’nda bulunan süs havuzu ve araçların camları buz tuttu. Araç sahipleri soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtü. (Video İZLE)
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