Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücü olay yerinde aracını bırakıp kaçtı

Kazanın etkisiyle araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri, kimliği bilinmeyen sürücünün olay yerinden aracını bırakarak kaçtığını belirtti. Otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi olay yerine gelerek, kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü.