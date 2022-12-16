Siirt’te dehşete düşüren olay! “İntihar etti” denilen çocuk gelini, kayınpederi öldürmüş

Siirt'te yaşanan olay, 12 Ocak 2014'te Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde meydana geldi. 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Kader Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Kader Ertem'in kayınpederi Tahir Atak, eşi M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen kayınpeder Tahir Atak'ın kendisine ait silahla Kader Ertem'i öldürdüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.