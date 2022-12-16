Siirt'te dehşete düşüren olay! “İntihar etti” denilen çocuk gelini, kayınpederi öldürmüş
Siirt'te 8 yıl önce av tüfeği ile intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki Kader Ertem'i, kayınpederi Tahir Atak'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. İki gün önce gözaltına alınan Tahir Atak, dün işlemleri sonrası tutuklandı.
Siirt'te yaşanan olay, 12 Ocak 2014'te Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde meydana geldi. 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Kader Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Kader Ertem'in kayınpederi Tahir Atak, eşi M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen kayınpeder Tahir Atak'ın kendisine ait silahla Kader Ertem'i öldürdüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
EŞİNE CİNSEL İSTİSMAR CEZASI VERİLMİŞ
Kader Ertem'in ölümünün arıdından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Kader Ertem'in olay gününde askerde olan eşi M.A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.
BABA VE KAYINPEDERİN CEZASI ERTELENMİŞ
'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Kader Ertem'in babası M.E. ile kayınpederi Tahir Atak'a 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.
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