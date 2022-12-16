Son dakika: İstanbul’da korku dolu anlar! Levent’te AVM yangını

YARALI VAR MI?

İtfaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada "Şu an için yaralı ve can kaybı yok" açıklamasını yaptı.

ŞİŞLİ KAYMAKAMI SON DURUMU AÇIKLADI

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.