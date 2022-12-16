Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! Levent'te AVM yangını
Son dakika haberine göre İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi.
İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.
Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.
Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
YARALI VAR MI?
İtfaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada "Şu an için yaralı ve can kaybı yok" açıklamasını yaptı.
ŞİŞLİ KAYMAKAMI SON DURUMU AÇIKLADI
Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
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