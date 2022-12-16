Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs sulama kanalına uçtu | Çok sayıda can kaybı var

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN