16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs sulama kanalına uçtu | Çok sayıda can kaybı var

Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs sulama kanalına uçtu | Çok sayıda can kaybı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
ABONE OL
Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs sulama kanalına uçtu | Çok sayıda can kaybı var

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da yaşanan olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA