Denizli’de iş hanında şüpheli ölüm! 7. kattan aracın üzerine düştü

Denizli'de yaşanan olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iş hanın 7. katına çıkan 23 yaşındaki Ziya Sidan, henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağıya düştü. Önce iş yerinin otoparkında park halindeki otomobilin üzerine daha sonra ise beton zemine düşen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.