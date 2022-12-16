Denizli’de iş hanında şüpheli ölüm! 7. kattan aracın üzerine düştü
Denizli’de bir iş hanın 7. katından önce otomobilin üzerine ardından ise beton zemine düşen İran uyruklu kadın hayatını kaybetti. Ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de yaşanan olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iş hanın 7. katına çıkan 23 yaşındaki Ziya Sidan, henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağıya düştü. Önce iş yerinin otoparkında park halindeki otomobilin üzerine daha sonra ise beton zemine düşen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.
İran uyruklu Ziya Sidan'ın düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, yerden kanlar içerisinde hareketsiz yatan Sidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevrede korku dolu anlar yaşayan vatandaşları uzaklaştıran ve güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yapmasının ardından Sidan'ın cansız bedenini Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.
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