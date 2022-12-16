16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da ‘Manav cinayeti’! Şüpheli “Kaçmaktan yoruldum” diyerek kendisini ihbar etti

Diyarbakır’da ‘Manav cinayeti’! Şüpheli “Kaçmaktan yoruldum” diyerek kendisini ihbar etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
ABONE OL
Diyarbakır’da ‘Manav cinayeti’! Şüpheli “Kaçmaktan yoruldum” diyerek kendisini ihbar etti

Diyarbakır’da, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili aranan 23 yaşındaki M.Ç., kaçmaktan yorulduğunu belirterek, kendisini polise ihbar etti. M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, 11 Ekim 2018'de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 62 yaşındaki Abdurrahman Kokel, 32 yaşındaki Mustafa Çelebi ve Orhan Çınar hayatını kaybetti. 'Manav cinayeti' olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti.

Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de "Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi.

Olayda kullandığı silahlarla yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA