Diyarbakır’da ‘Manav cinayeti’! Şüpheli “Kaçmaktan yoruldum” diyerek kendisini ihbar etti
YAŞAM DHA
Diyarbakır’da, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili aranan 23 yaşındaki M.Ç., kaçmaktan yorulduğunu belirterek, kendisini polise ihbar etti. M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, 11 Ekim 2018'de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 62 yaşındaki Abdurrahman Kokel, 32 yaşındaki Mustafa Çelebi ve Orhan Çınar hayatını kaybetti. 'Manav cinayeti' olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti.
Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de "Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi.
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