Diyarbakır’da ‘Manav cinayeti’! Şüpheli “Kaçmaktan yoruldum” diyerek kendisini ihbar etti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, 11 Ekim 2018'de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 62 yaşındaki Abdurrahman Kokel, 32 yaşındaki Mustafa Çelebi ve Orhan Çınar hayatını kaybetti. 'Manav cinayeti' olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti.