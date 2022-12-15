Zonguldak’ta acil servisteki patlamada dehşeti yaşamıştı! Şoke eden iddia
Zonguldak’ta şişelere alkol dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı'ya "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diyerek elindeki çakmakla alev çıkmasına sebep olup, meslektaşlarını yaraladığı iddia edilen hemşire Önder Erarslan, tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında savunma yaptı.
Zonguldak'ta yaşanan olay, 10 Aralık 2021'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hemşire Önder Erarslan, alkol şişelerini dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı'ya "Alkol saf mı, sulu mu?" diye sordu. Bu sırada "Yakayım mı sizi" diyen Erarslan, elindeki çakmakla alkolün alev almasına neden olurken, Türk ve Yapıcı yaralandı. Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk'ün tedavisi, 52 gün sürdü. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Önder Erarslan hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı.
"YAKAYIM MI SENİ, DİYE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"
Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık Önder Erarslan, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Erarslan, "Yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettim. Alevleri ellerim ile söndürmeye çalıştım. O sırada diğer kişiler gelip, onu acile götürdü. Orada Yılmaz beyi gördüm. Yangın esnasında üstüme yangın tüpü sıkılmıştı. Odada yüzük ve telefonumu düşürmüşüm. Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip, benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım; benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce 'Alkol saf mı, sulu mu?' diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp, sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere 'Yakayım mı seni' diye bir şey söylemedim" dedi.
"ÇAKMAK YAKTIĞINI GÖZÜMLE GÖRDÜM"
Soruşturma aşamasındaki "Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. Olay sırasında elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım. Fark etmedim" ifadesi hatırlatılan Erarslan, "Orada oturduğum esnada elimde çakmak yoktu. Bu sırada alev aldı. Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam 'Bastım' derim" karşılığını verdi.
Şikayetçi Gizem Elif Türk de "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye sordu.
Bunun üzerine sanık Erarslan, "Elimde kesinlikle çakmak yoktu. Nasıl alev aldığını bilmiyorum" cevabını verdi.
Savunmaların ardından sanık avukatı, müvekkilinin olaydan kısa süre önce eline dezenfektan dökerek sigara içtiğini, sönmüş sigaranın veya çakmağın alev parlamasına neden olup olmayacağına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.
Yılmaz Yapıcı'nın avukatı ise sanığın mahkemedeki beyanlarının dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.
Hakim, sanık avukatının yeniden bilirkişi raporu talebini reddetti. Yılmaz Yapıcı'nın da sağlık sorunlarına ilişkin kati rapor isteyen hakim, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Öte yandan Gizem Elif Türk, duruşma sonrası sosyal medya hesabından "Bugün yanlış ve yalan beyan vermiş oldun. Bu vicdanın seni uyutuyorsa hiçbir şey demiyorum. Daha sürecek bu dava. Ama merak etme Allah'ın adaleti şaşmaz" paylaşımında bulundu.
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