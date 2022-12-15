Marmara'da 'hayalet ağ' temizliği
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2014 yılında başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenme Projesi' kapsamında, sahil güvenlik ekipleriyle birlikte, Yeşilköy Sahili'nden açılarak deniz dibinde ağ temizliği yaptı. Amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağları ve aletleri dalgıçların deniz tabanında belirlediği noktalardan toplandı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri, Yeşilköy sahili açıklarında hayalet ağ temizliği yaptı.
Ekosisteme, biyoçeşitliliğe, balıkların göç yolu ve yaşam alanlarına zarar verdiği belirtilen hayalet ağların, zeminden yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda, 15 bin metrekare alanda olduğu bildirildi. Proje kapsamında şu ana kadar Marmara Denizi'nde 192 lokasyonda 4 milyon 982 bin metrekarelik alanın tarandığı, 322 bin 620 metrekare atıl durumdaki ağın yüzeye çekilerek, ekosistemden uzaklaştırıldığı belirtildi.
BU AĞLAR AVLANMAYA DEVAM EDİYOR
Proje hakkında konuşan, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Projemiz denizlerin, denizlerde terk edilmiş ağlardan temizlenmesini amaçlıyor. Denizde avcılık sırasında bilerek ya da bilmeyerek, denetimden kaçarken kopan ağlar deniz dibinde ve o bölgede hem kirliliğe yol açıyor, hem de denize zarar veriyor. Bu ağlar avlanmaya da devam ediyor. Avlanmaya devam ettiği için, sürdürülebilir balıkçılık açısından da tehlike yaratıyor. Bu çerçevede 2014 yılından bugüne yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanı taradık. Buradan 322 bin 622 metrekare, terkedilmiş ağları temizledik, geri dönüşüme kazandırdık. Bu ağlar örneğin, sanat eserlerinde, file yapımı gibi birçok şekilde kullanıldı" diye konuştu.
BUGÜN YAKLAŞIK OLARAK 15 BİN METREKARELİK AĞ ÇIKARDIK
Bu ağların bırakılmasının önüne geçilmesi için de çalışmalar yaptıklarını belirten Karaca, "Şu anda çıkarılan ağların kime ait olduğunu, kimin bıraktığını bilmiyoruz. Bakanlığımız bu konuda de bir proje başlattı. Buna göre, denizde avcılık yapan kişilerin av araçlarının tamamını markaladık, karekod sistemiyle. Oltadan, gırgır ağına kadar. Bu karekod sisteminin bize getirdiği nedir? Kime kayıtlıysa o ağ, kayıp bir av aleti bulunduğunda, kime aitse belirlenecek. Yani o ağı atan kişi belli olacak. Bize bildirimde bulunduğunda, 'Benim ağım kayboldu, şu noktada kaybettim, düşürdüm' gibi, o noktada temizlik yapacağız. Bildirmedikleri takdirde işlem uygulanacak. Son günlerde, denizde 7 lokasyon için bu projeyi getirdik, toparladık. Bugün yaklaşık olarak 15 bin metrekarelik bir ağ vardı, onu da deniz dibinden çıkardık" dedi.
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