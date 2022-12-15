Marmara’da ’hayalet ağ’ temizliği

BUGÜN YAKLAŞIK OLARAK 15 BİN METREKARELİK AĞ ÇIKARDIK

Bu ağların bırakılmasının önüne geçilmesi için de çalışmalar yaptıklarını belirten Karaca, "Şu anda çıkarılan ağların kime ait olduğunu, kimin bıraktığını bilmiyoruz. Bakanlığımız bu konuda de bir proje başlattı. Buna göre, denizde avcılık yapan kişilerin av araçlarının tamamını markaladık, karekod sistemiyle. Oltadan, gırgır ağına kadar. Bu karekod sisteminin bize getirdiği nedir? Kime kayıtlıysa o ağ, kayıp bir av aleti bulunduğunda, kime aitse belirlenecek. Yani o ağı atan kişi belli olacak. Bize bildirimde bulunduğunda, 'Benim ağım kayboldu, şu noktada kaybettim, düşürdüm' gibi, o noktada temizlik yapacağız. Bildirmedikleri takdirde işlem uygulanacak. Son günlerde, denizde 7 lokasyon için bu projeyi getirdik, toparladık. Bugün yaklaşık olarak 15 bin metrekarelik bir ağ vardı, onu da deniz dibinden çıkardık" dedi.

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