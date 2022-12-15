Balıkesir’de ejderha dövmeli psikopat yakalandı! Genç kızlara dehşeti yaşattılar

OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine düzenlenen baskında örgütün cephaneliği de ortaya çıkartıldı. Yapılan baskında özel bölmelere saklanmış 14 adet tabanca, 21 adet şarjör, 217 adet tabanca fişeği, 17,2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza hap, 6 adet tüfek, 4 adet tüfek şarjörü,

74 adet tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen M.T.S ve 14 kişi ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı.

EJDERHA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikayetçi olan A.Ç., M.S.T'yi sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti. A.Ç'nin örgüt üyelerinden yediği dayaklar sebebiyle aylarca tedavi gördüğü ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin dayak izlerinin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Gözaltına alınan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S.T ve 14 kişinin emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.