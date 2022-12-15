Balıkesir’de ejderha dövmeli psikopat yakalandı! Genç kızlara dehşeti yaşattılar
Balıkesir’de esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup, polisin yaptığı baskın sonucu kıskıvrak yakalandı. Çete tarafından kaçırılarak aylarca işkence ve tecavüze maruz kaldığı ortaya çıkan bir kadın, çete liderini sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti. Çete lideri M.S.T ve 14 kişinin emniyetteki ifadesi sürüyor.
Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde faaliyet gösteren bir grubun bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, grubu teknik ve fiziki takibe aldı.
KORKUDAN KİMSE SÖYLEYEMEMİŞ
Yapılan çalışmada esnafın korkulu rüyası haline gelen grupla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu grubun liderinin Akçay'da yaşayan aslen Siverekli M.S.T. olduğu tespit edilirken, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği ileri sürülen örgüt üyelerinin, esnafları kaçırarak, çiftlik evine götürdükleri, elektro şok cihazı ile işkence yaptıkları, işkencelere dayanamayan onlarca esnafın mağazalarını gruba devretmek zorunda kaldığı belirlendi.
Sabah'ın haberine göre, işkenceye maruz kaldığı ileri sürülen 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıkarken, çete lideri M.S.T ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de ileri sürüldü.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine düzenlenen baskında örgütün cephaneliği de ortaya çıkartıldı. Yapılan baskında özel bölmelere saklanmış 14 adet tabanca, 21 adet şarjör, 217 adet tabanca fişeği, 17,2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza hap, 6 adet tüfek, 4 adet tüfek şarjörü,
74 adet tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen M.T.S ve 14 kişi ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı.
EJDERHA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ
Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikayetçi olan A.Ç., M.S.T'yi sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti. A.Ç'nin örgüt üyelerinden yediği dayaklar sebebiyle aylarca tedavi gördüğü ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin dayak izlerinin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Gözaltına alınan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S.T ve 14 kişinin emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!
- Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
- Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?
- e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
- Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
- EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?