Muğla’da evinde kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Hikmet Akarca’ya “Diyojen sendromu” incelemesi

12 Aralık günü Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Hikmet Akarca, 21 gün gözlem altına alındı. Davranış, duygu ve düşüncel açıdan hakkında raporlar düzenlenecek Akarca'nın, lüzum görülmesi halinde hastanede kalması 21 gün daha uzayabilecek.

Hikmet Akarca'da, özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda görülen 'Diyojen sendromu' olarak da bilinen aşırı ilgisizlik, apati, sosyal izolasyon ve çöp toplamaya karşı duyulan takıntı üzerinde durulduğu belirtildi. Hazırlanacak raporun Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği bildirildi. Hikmet Akarca'da 'Diyojen sendromu' ya da akıl sağlığı bozukluğu görülmesi halinde ceza sorumluluğu kapsamında akıl sağlığı bozuk olan kişiye ilişkin sağlık tedbiri uygulanması bekleniyor.