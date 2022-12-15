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Türkiye'de vahşi doğadan acımasız görüntüler! Kurtlar böyle avladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Türkiye’de vahşi doğadan acımasız görüntüler! Kurtlar böyle avladı

Afyonkarahisar Sandıklı'da bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurt sürüsü, avladıkları yılkı atı ile beslenirken görüntülendi.

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