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İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi! Değeri 1,5 milyon lira

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi! Değeri 1,5 milyon lira

İstanbul Havalimanı'nda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kürk imalinde kullanılmak üzere avlanmış samurlara ait bin 200 post ele geçirdi. Piyasa değeri 1,5 milyon lira değerinde bulunan samur postlarına el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova - İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç şahsın davranışları şüphe uyandırması üzerine şahıslar, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu.

Şahısların valizleri x-ray cihazına sevk edilerek taramadan geçirildi.

Tarama neticesinde valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine iyice kuşkulanan ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların samur postu olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet olduğu tespit edilirken yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

Yakalanan samur postlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.

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