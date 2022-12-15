İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi! Değeri 1,5 milyon lira

Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların samur postu olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet olduğu tespit edilirken yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.