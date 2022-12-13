Muğla’da evinde hayvan ölüleri bulunan şahıstan kan donduran ifade: ‘Bazısını gömdüm, bazısını torbalayıp balkona koydum’
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede üç hafta süre ile gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen 74 yaşındaki Hikmet Akarca adlı kadının, savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı. Akarca, emniyetteki ifadesinde, "Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum" şeklinde konuştu.
Muğla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki hafta cumartesi günü Armutalan Mahallesi'nde ikamet eden Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü olduğunun ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine zanlının evine gitti.
12 TON ÇÖP TOPLANDI
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı. Evdeki temizliğin Akarca'nın tedavisinin ardından yapılacağı öğrenildi.
3 HAFTA GÖZLEM ALTINA ALINACAK
Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Akarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
'ÇOĞU YAŞLI OLDUĞU İÇİN HASTALANIP, ÖLDÜ'
Akarca, savcılıktaki ifadesinde, Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu anlatarak, "İkametimde bulunan çok sayıda bulunan hayvanların hepsine koruma amaçlı bakmaktayım. Bu hayvanların hepsi sokağa terk edilmiş hayvanlardır. Bu hayvanların çoğu yaşlı olduğu için hastalanmış ve ölmüştür. Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum. Buraya koymamdaki sebep yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi.
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