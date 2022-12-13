Muğla’da evinde hayvan ölüleri bulunan şahıstan kan donduran ifade: ‘Bazısını gömdüm, bazısını torbalayıp balkona koydum’

'ÇOĞU YAŞLI OLDUĞU İÇİN HASTALANIP, ÖLDÜ'

Akarca, savcılıktaki ifadesinde, Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu anlatarak, "İkametimde bulunan çok sayıda bulunan hayvanların hepsine koruma amaçlı bakmaktayım. Bu hayvanların hepsi sokağa terk edilmiş hayvanlardır. Bu hayvanların çoğu yaşlı olduğu için hastalanmış ve ölmüştür. Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum. Buraya koymamdaki sebep yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi.