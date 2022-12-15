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Aksaray'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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Aksaray’da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 9 yaralı

Aksaray'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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