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Haberler Galeri Antalya Kumluca'daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler

Antalya Kumluca'daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler

SON DAKİKA | Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel felaketinde kapalı otoparkta su ve çamur altında kalan araçlar traktörlerle çıkarıldı. Araçlarını tavanlarına kadar çamur dolu gören otomobil sahipleri de büyük üzüntü yaşadı. İşte Kumluca'dan içler acısı görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 21:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 21:40
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Antalya Kumluca’daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler

Antalya Kumluca'da 11 Aralık`ta öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın neden olduğu sel nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için AFAD`ın koordinasyonunda çalışmalar sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya Kumluca’daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler

İlçe genelinde selin getirdiği çamura karşı adeta temizlik seferberliği yapılırken, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su ve çamur altında kalan araçları kurtarmak için hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.

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Antalya Kumluca’daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler

Otopark girişi ve içinde biriken çamur ve balçık, ekipler tarafından traktör römorkuna konularak çıkarıldı.

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Antalya Kumluca’daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler

Su ve çamurun temizlenmesiyle ortaya çıkan otomobiller de önce traktörle kapalı otoparktan çıkarıldı ardından çekiciye konuldu.

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Antalya Kumluca’daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler

ARAÇ SAHİPLERİ ÜZGÜN
Araçlarını tavanlarına kadar çamur dolu gören otomobil sahipleri de büyük üzüntü yaşadı.