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Antalya Kumluca'daki sel felaketinde otoparktan çıkarılan otomobiller 🚗 | İçler acısı görüntüler
SON DAKİKA | Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel felaketinde kapalı otoparkta su ve çamur altında kalan araçlar traktörlerle çıkarıldı. Araçlarını tavanlarına kadar çamur dolu gören otomobil sahipleri de büyük üzüntü yaşadı. İşte Kumluca'dan içler acısı görüntüler...
Giriş Tarihi: 15.12.2022 21:40Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 21:40