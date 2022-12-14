Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın: İş yeri alev alev yandı
İstanbul Ümraniye'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
Esenkent Mahallesi Vaha Sokak'ta bulunan kağıt ve hurda eşyaların toplandığı iş yerinde, saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
ALEV ALEV YANAN İŞ YERİ KAMERADA
Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere kısa sürede müdahale etti.
Bu müdahale sırasında elektrik kablolarında parlamalar oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
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