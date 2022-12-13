Mikroçip nedir? Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması zorunlu mu, hangi hayvanlara mikroçip takılır?

Evcil hayvan sahiplerini ilgilendir mikroçip uygulaması son zamanlarda merak konusu oldu. Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi Yönetmeliğine göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere 31 Aralık tarihine kadar mikroçip takma zorunluluğu getirildi..Peki, evcil hayvanlara çip taktırmak için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...

SON GÜN 31 ARALIK 2022!

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek.