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Mikroçip nedir? Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması zorunlu mu, hangi hayvanlara mikroçip takılır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Mikroçip nedir? Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması zorunlu mu, hangi hayvanlara mikroçip takılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dijital kimliklendirme projesi yeni yılla birlikte hayata geçiyor. Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih belli oldu. Yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler para cezası ödeyecek. Peki, evcil hayvanlara çip taktırmak için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...

Evcil hayvan sahiplerini ilgilendir mikroçip uygulaması son zamanlarda merak konusu oldu. Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi Yönetmeliğine göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere 31 Aralık tarihine kadar mikroçip takma zorunluluğu getirildi..Peki, evcil hayvanlara çip taktırmak için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...

SON GÜN 31 ARALIK 2022!

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek.

Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda hayvanını sokağa terk edenler, sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2 bin 724 TL ceza uygulanacak. Yasaklı ırkları terk edenlere ise 13 bin 620 TL ceza kesilecek.

HAYVANLARINI KAYIT ALTINA ALDIRMAYANLARA CEZA!

Yılbaşına kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 1634 TL ceza uygulanacak.

MİKROÇİP NERELERDE TAKTIRILACAK?

Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri; il, ilçe müdürlüklerine ya da bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.

MİKROÇİP NEDİR?

Mikroçip, kalıcı bir elektronik tanımlama yöntemidir. Kendisi çok küçük olan mikroçip yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Evcil hayvanların boynunun arkasındaki omuz bıçaklarının arasına deri altına implante edilmek suretiyle kullanılabilmektedir. Her çipin, bir mikroçip tarayıcı kullanmak suretiyle geliştirdiği ve algıladığı benzersiz bir numarası bulunur. Mikroçip numarası, hayvan ve sahibi hakkındaki ayrıntılarla birlikte bir mikroçip veri tabanı kaydına kaydedilir.

Evcil hayvan sahiplerinin iletişim bilgilerinin, evcil hayvanlarının mikroçip numarasına göre veri tabanına kaydedildiğinden emin olmaları gerekir. Evcil hayvanların kaybolduğu durumlarda; veterinerler, hayvan barınakları ve yerel belediyeler, evcil hayvanlarda bulunan bir mikroçip için tarama yapma olanağı bulur. Tarama ardından bulunan veriler sayesinde ve veri tabanı aracılığıyla sizinle iletişim kurabilir.

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