İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır? Öğrenci İETT kartınıza 13 TL yüklemeyi unutmayın! Son tarih ne zaman? Vizeleme ücreti ne kadar?

İETT kartını indirimli kullananlar bu sene vizeleme işlemlerinin ne kadar, kaç TL olduğunu araştırmaya başladı. İstanbulkart kullanıcılarına gelen SMS ile birlikte vizeleme işlemi arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır? Son tarih ne zaman? Vizeleme ücreti ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...