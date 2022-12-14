İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır? Öğrenci İETT kartınıza 13 TL yüklemeyi unutmayın! Son tarih ne zaman? Vizeleme ücreti ne kadar?
İstanbulkart vizeleme işlemi her yıl aralık ayında düzenli olarak yapılmakta. Toplu taşımada İETT kartından indirimli bir şekilde yararlanan ve bu imtiyazın devam etmesini isteyen vatandaşların yıl sonunda tekrar vizeletme işlemi yapması gerekiyor. Peki İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır?
İETT kartını indirimli kullananlar bu sene vizeleme işlemlerinin ne kadar, kaç TL olduğunu araştırmaya başladı. İstanbulkart kullanıcılarına gelen SMS ile birlikte vizeleme işlemi arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır? Son tarih ne zaman? Vizeleme ücreti ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...
İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NE KADAR?
İstanbulkart kullanıcılarına gelen bilgilendirme SMS'ine göre öğrenci İstanbulkart vizeleme işlemini kullanıcılar 13 TL karşılığında gerçekleştirebilecek.
SON TARİH NE ZAMAN?
İndirimli ögrenci İETT kartlarının vizeleme işlemlerinin yapılmaması durumunda son kullanim tarihi 31 Aralık 2022'dir.
İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?
İstanbulkatın vizeleme işlemi biletmatiklerden veya Istanbulkart Mobil'den kolaylıkla yapılabilmektedir.
VİZELEME İŞLEMİNİ YAPMAZSANIZ NE OLUR?
Yıl sonuna kadar vizeleme islemini yapmamanız durumunda toplu ulaşımda indirimden faydalanamazsınız. Ancak öğrencilik durumunuz devam ettiği sürece 2023 yılı içinde dilediğiniz zaman vizeleme islemini yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz.
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