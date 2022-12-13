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Son dakika: Büyükçekmece'de feci kaza: Tüp yüklü kamyon devrildi! Şoför hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: Büyükçekmece’de feci kaza: Tüp yüklü kamyon devrildi! Şoför hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükçekmece'de tüp yüklü kamyonun devrilmesiyle yaşanan kazada ağır yaralanan sürücü Yener Kuzu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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