Yunanistan ve Irak’taki terör örgütü PKK kamplarında eğitim alan sanık cezasını çekecek

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ünal Güneş katıldı. Kimlik tespitinde inşaat işçisi olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen sanık Güneş, "Hebun" kod adını kullanmadığını belirtti.

Yunanistan'a, güzel bir gelecek kurmak için 5 bin 200 avro vererek gittiğini ve mağdur edildiğini dile getiren Güneş, bu yıl temmuzda Kuzey Irak'a götürüldüğünü, 1 ay kadar kalmadan kaçıp teslim olduğunu, herhangi bir eyleme katılmadığını, sadece askerde eline silah aldığını öne sürdü.

Sanığın ardından cezaevinde tutuklu bulunan Tamer Y'nin tanık olarak ifadesi alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevine bağlanılarak ifade veren Tamer Y, "Hebun" ve "Senar" kod adıyla tanıdığı sanıkla 2 ay kadar örgüte yeni katılanlara verilen "Yeni Şerun" eğitimi aldıklarını, daha sonra farklı yerlere gönderildiklerini anlattı.