Yunanistan ve Irak'taki terör örgütü PKK kamplarında eğitim alan sanık cezasını çekecek
Yunanistan ve Irak'ta terör örgütü PKK kamplarında eğitim aldıktan sonra eylem yapmak için İstanbul'a geldiği iddiasıyla tutuklanan sanık Ünal Güneş'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ünal Güneş katıldı. Kimlik tespitinde inşaat işçisi olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen sanık Güneş, "Hebun" kod adını kullanmadığını belirtti.
Yunanistan'a, güzel bir gelecek kurmak için 5 bin 200 avro vererek gittiğini ve mağdur edildiğini dile getiren Güneş, bu yıl temmuzda Kuzey Irak'a götürüldüğünü, 1 ay kadar kalmadan kaçıp teslim olduğunu, herhangi bir eyleme katılmadığını, sadece askerde eline silah aldığını öne sürdü.
Sanığın ardından cezaevinde tutuklu bulunan Tamer Y'nin tanık olarak ifadesi alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevine bağlanılarak ifade veren Tamer Y, "Hebun" ve "Senar" kod adıyla tanıdığı sanıkla 2 ay kadar örgüte yeni katılanlara verilen "Yeni Şerun" eğitimi aldıklarını, daha sonra farklı yerlere gönderildiklerini anlattı.
Güneş'i nereye verdiklerini bilmediğini dile getiren tanık, ayrıca sanıkla silah eğitimi de aldıklarını, kendilerine 4 şarjör ve 120 mermi teslim edildiğini söyledi.
Sanık Güneş, tanığı tanımadığını ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ünal Güneş hakkında, 2021'de Fransa üzerinden terör örgütünün kırsal kadrosuna katılan ve ikna faaliyetleri kapsamında yapılan görüşmeler sonucu teslim olan Suat B'nin "Şahsı 'Hebun' kod ismiyle biliyorum. Şahsın Avrupa'da eğitim gördüğümüz zaman kod ismi 'Senar' idi. Kuzey Irak'ta Assos Pencevin bölgesinde eğitimde 'Hebun' olarak isim verilmişti. Şahıs şu an Kuzey Irak Assos Pencewin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmektedir." şeklindeki beyanlarına yer veriliyor.
Güneş'in 2014'te kırsal alanda faaliyet göstermek üzere örgüte katıldığı belirtilen iddianamede, sanığın örgüt adına kırsal alana eleman aktarımı ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunanlardan olabileceği aktarılıyor.
Eylem yapmak için İstanbul'a geldiği kaydedilen Güneş'in Yunanistan'da geçirdiği 6 aylık süre içerisinde ne yaptığına dair esaslı bir savunmada bulunamadığı vurgulanan iddianamede, burada eğitim alan sanığa diğer örgüt mensuplarınca AK-47 marka uzun namlulu silah ve 4 şarjör ile 120 fişek verildiği anlatılıyor.
İddianamede, Güneş'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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