Önce sevgilisini 5 yıl sonra da kocasını öldürdü! Katil kadın hakkında verilen ceza isyan ettirdi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 6 Mayıs Cuma günü, Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ ve karısı Emel Bağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocasını bıçakla öldüren Emel Bağ ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emel Bağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 YIL ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kocası Doğukan Bağ'ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren Emel Bağ'ın 5 yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan'ı (27) işyerinde bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıkarken, Emel Bağ'ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.