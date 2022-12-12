Antalya’da sağanak! Evde mahsur kalan engelli kadını ve yaşlı anneyi polis kurtardı

Sağanak yağıştan önce eve misafir olarak annesinin geldiğini söyleyen Yeter "Annem yağmur yağmadan misafir olarak geldi o da şaşırdı. Ortada kaldık, yalnız yaşıyorum hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim. Ayaklarımda platin var, raporum var, o yüzden yürüyemiyorum " dedi.

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