Antalya’da sağanak! Evde mahsur kalan engelli kadını ve yaşlı anneyi polis kurtardı
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, evini su basan ve evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı annesini polis kurtardı. Tabanı suyla dolu olan evde kanepede oturan engelli kadın ve annesini gören polis, "Abla, üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımda taşır çıkartırım" dedi, ancak engelli kadın kabul etmedi. İtfaiyenin gelmesini beklemeyen polis, engelli kadın ve yaşlı annesine destek verip yürüterek evden çıkardı.
Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Yükselalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında yaşayan Yeter Gezer şiddetli yağışlar sonrası su basan evinde annesiyle birlikte mahsur kaldı.
Yürümekte zorluk çeken Yeter Gezer, su basan evinden çıkamayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yürümekte zorluk çeken kadını ve annesini tabanı suyla kaplı olan evde kanepenin üzerinde otururken buldu.
Engelli kadın ve yaşlı annesini evden çıkarmak isteyen polis, itfaiyenin gelmesini beklemeden "Abla üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımdı çıkartırım" dedi, ancak kadın kabul etmedi.
Yürümekte zorluk çeken engelli kadın ve yaşlı annesi, itfaiyenin gelmesi beklenmeden polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak ekip otosuna alındı. Anne kısa süre kaldığı ekip otosundan inip komşularına giderken Yeter Gezer, ekip otosunda bir müddet ısındıktan sonra komşularının evine yerleştirildi.
Evde mahsur kalan engelli Yeter Gezer, "Yağmur yağıyordu ben de o anda gelmez sandım, sofrayı hazırlıyordum, anında su bastı biz de içeriye kapandık. Engelliyim içerde kaldım, çıkamayınca polisleri çağırdım." dedi.
Sağanak yağıştan önce eve misafir olarak annesinin geldiğini söyleyen Yeter "Annem yağmur yağmadan misafir olarak geldi o da şaşırdı. Ortada kaldık, yalnız yaşıyorum hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim. Ayaklarımda platin var, raporum var, o yüzden yürüyemiyorum " dedi.
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