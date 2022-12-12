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İstanbul'da aynı yerde iki grubun kavgası kamerada! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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İstanbul’da aynı yerde iki grubun kavgası kamerada! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da farklı zamanlarda yaşanan iki olayda, iki grubun tekme, yumruk ve silahla birbirine girdiği kavgalar kameralara yansıdı. İlk olayda, bir grup tekme ve yumruklarla kavga ederken, ikinci grupta ise şahıslar silah çekilince birbirlerine saldırdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Meydanı'nda geçen günlerde meydana gelen olayda, bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Güreşir gibi kavga eden gruptaki kadınların da çığlık attığı kavga kameralara yansıdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SİLAH ÇEKİLİNCE BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Şirinevler'de geçen Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan diğer kavgada ise iki grup, aralarında tartışmaya başladı. Tartışma esnasından şahıslardan biri silah çekince diğer şahıslar ona saldırdı.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada, diğer şahıslar araya girerek grubu ayırmaya çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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