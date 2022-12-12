İstanbul’da aynı yerde iki grubun kavgası kamerada! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

SİLAH ÇEKİLİNCE BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Şirinevler'de geçen Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan diğer kavgada ise iki grup, aralarında tartışmaya başladı. Tartışma esnasından şahıslardan biri silah çekince diğer şahıslar ona saldırdı.