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Malatya’da feci kaza! Otobüs ile otomobil çarpıştı | 7 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Malatya’da feci kaza! Otobüs ile otomobil çarpıştı | 7 yaralı

Malatya’da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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