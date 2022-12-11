Pasaport başvuruları ne zaman bitiyor 2022? 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında pasaport ücretlerine gelecek olan zammı duyan vatandaşlar, yıl bitmeden başvuru yapmaya başladı. Peki, Pasaport başvuruları ne zaman bitiyor 2022? 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?