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Antalya'da otobüs TIR'a arkadan çarptı | Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Antalya’da otobüs TIR’a arkadan çarptı | Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü ile 8 yolcu yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu, TIR'ın dorsesi ise ayrılıp yolu kapattı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Çubukbeli mevkisinde meydana geldi.

Uğur D.'nin (55) kullandığı 07 AUL 820 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Osman A.'nın (39) kullandığı 06 CHS 38 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'IN DORSESİ AYRILDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu, TIR'ın dorsesi ise ayrılıp yolu kapattı.

Kazada otobüs şoförü ile yolcular Mevlüt E. (62), Buse K. (18), Nur T. (18), Hakan L. (44), Hilal E. (36), Feride Ç. (24), Derya K. (20) ve Burcu Y. (26) yaralandı.

Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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